Mammutsitzung im Landtag MV: 451 Änderungsanträge zu Doppeletat Stand: 13.12.2023 09:29 Uhr Mammutsitzung im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns: Die Abgeordneten wollen heute den Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 auf den Weg bringen. 451 Änderungsanträge müssen verhandelt werden.

Der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern will heute den Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 verabschieden. Zuvor müssen allerdings zahlreiche Änderungsanträge der Fraktionen besprochen werden - 451 insgesamt. 13 Stunden soll die heutige Sitzung des Landtages dauern.

Weitere Informationen Haushaltsentwurf: Landtag will Doppeletat 2024/2025 beschließen Die rot-rote Koalition will mehr als 22 Milliarden Euro unter anderem in Bildung, Kinderbetreuung und Soziales investieren. mehr

Vorstellungen der Fraktionen gehen stark auseinander

Die AfD will 514 Millionen Euro umschichten und weitere 32 Millionen Euro einsparen. Unter anderem solle ein Landespflegegeld eingeführt werden, um die wachsenden Zuzahlungen für Heimplätze zu dämpfen. Einsparungen soll es dafür unter anderem bei den Unterbringungskosten für Flüchtlinge und bei Projekten der Energiewende geben. Die CDU fordert die Bereitstellung von jährlich 40 Millionen Euro mehr für kommunale Investitionen. Zudem solle ein Sondervermögen für Bildung in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro gebildet und ein Landesbaukindergeld eingeführt werden. Die Grünen fordern mehr Mittel für Frauenhäuser und Beratungsstellen sowie zusätzliche Energieberater. Die FDP will die Justiz personell besser ausstatten, den Ausbau des Ganztagsschulen-Konzepts voranbringen und die Suchtberatung stärken.

Durchbruch im Streit um Bundeshaushalt - Ampel einigt sich

Die Ampelkoalition in Berlin hat derweil offenbar in den Verhandlungen zum Bundeshaushalt für das kommende Jahr eine Einigung erzielt. Details dazu sollen bei einem Pressetermin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittag bekanntgegeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.12.2023 | 07:50 Uhr