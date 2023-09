Stand: 05.09.2023 14:00 Uhr Malliß: Unbekannte verursachen Verkehrsunfall mit Gullydeckel

Unbekannte haben bei Malliß (Ludwigslust-Parchim) einen Gullydeckel mitten auf die Fahrbahn der B191 gelegt und so einen Unfall verursacht. Laut Polizei übersah ein Taxifahrer am Montagabend bei Dunkelheit den gitterartigen Regenwassereinlauf und überfuhr diesen. Dabei sei eine Mitfahrerin verletzt und das Taxi an der Unterseite stark beschädigt worden. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, das Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und hofft auf Hinweise zu dem Vorfall.

