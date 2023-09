Stand: 06.09.2023 11:09 Uhr Malliß: Erneut Verkehrsunfall durch Gullydeckel auf B191

Unbekannte haben bei Malliß (Ludwigslust-Parchim) zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit an der selben Stelle einen Gullydeckel mitten auf die Fahrbahn der B191 gelegt und so erneut einen Unfall verursacht. Laut Polizei übersah ein 76-jähriger Autofahrer am Dienstagabend den gitterartigen Regenwassereinlauf und überfuhr diesen, wobei sein Wagen beschädigt, er selbst aber nicht verletzt wurde. Zuletzt war am Abend zuvor ein Taxifahrer über einen dort platzierten Gullydeckel gefahren, dabei hatte sich eine Mitfahrerin verletzt und das Taxi war an der Unterseite stark beschädigt worden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Fällen und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

