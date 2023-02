Stand: 24.02.2023 15:31 Uhr Malk Göhren: Frau von Pkw erfasst und schwer verletzt

Auf der B191 in Malk Göhren (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Frau von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Straße wurde an der Unfallstelle vorübergehend komplett gesperrt. Laut Polizei stand die 49-Jährige am Kofferraum ihres Autos auf der Fahrbahn, als ein Mann mit seinem Pkw auf ihren Wagen auffuhr. Die Frau wurde dadurch zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw wurde nicht verletzt, stand aber unter Schock. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei untersucht jetzt die genaue Ursache des Unfalls.

