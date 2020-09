Stand: 12.09.2020 16:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Malchow: Zug kollidiert mit Pkw - fünf Verletzte

Zwischen Malchow und Waren ist der Zugverkehr unterbrochen und die Landstraße zwischen Jabel und Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gesperrt. Dort sind am Nachmittag ein Zug und ein Pkw am Bahnübergang Silz zusammengestoßen: Zwei Personen wurden bei dem Unfall in dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sie mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Am Auto entstand Totalschaden. Die drei leichtverletzten Personen saßen im Zug. Der Bahnübergang in Silz ist unbeschrankt. Ob der Zugverkehr auf diesem wenig befahrenen Teilstück der Südbahn am Sonntag wieder aufgenommen werden kann, steht noch nicht fest. | 12.09.2020 16:40