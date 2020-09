Stand: 12.09.2020 16:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Malchow: Zug kollidiert mit Pkw am Bahnübergang Silz

Zwischen Malchow und Waren ist der Zugverkehr unterbrochen und die Landstraße zwischen Jabel und Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gesperrt. Dort sind am Nachmittag ein Zug und ein Pkw am Bahnübergang Silz zusammengestoßen: Zwei Personen wurden bei dem Unfall in dem Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Zu ihrem Zustand gibt es noch keine Informationen. Der Bahnübergang in Silz ist unbeschrankt. Dort kommt es häufiger zu Unfällen. Erst vor zwei Jahren gab es den letzten schweren Unfall an gleicher Stelle, als ein Pkw und eine Lok kollidierten. | 12.09.2020 16:40