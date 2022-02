Stand: 08.02.2022 07:08 Uhr Malchow: Trickbetrüger bringen 89-Jährige um 11.000 Euro

In Malchow ist eine 89-jährige Frau offenbar Opfer von Trickbetrügern geworden. Nach Polizeiangaben hatte zunächst eine Unbekannte an der Haustür der Seniorin geklingelt und vorgegeben vom Sozialamt zu sein. Sie lockte die Geschädigte in die Küche. Vermutlich gleichzeitig drang dann eine weitere Person in das Haus ein. Aus dem Schlafzimmer wurden Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 11.000 Euro gestohlen. Weil die Seniorin sehbehindert ist, konnte sie die mutmaßliche Täterin nicht näher beschreiben. | 08.02.2022 07:08