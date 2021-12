Stand: 11.12.2021 09:54 Uhr Malchow: Neue Löschfahrzeuge für Freiwillige Feuerwehren

Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern bekommen derzeit neue Löschfahrzeuge. Innenminister Christian Pegel (SPD) übergab am Sonnabend in Malchow 14 neue Einsatzwagen. Die Fahrzeuge sind vor allem für kleinere Wehren wie jene in Siedenbrünzow, Beggerow, Jabel und Dargun bestimmt. Sie sind mit einem 1.000 Liter Wassertank ausgestattet und ermöglichen es, kleinere Brände schnell zu löschen. Die neuen Einsatzwagen wurden von den Freiwilligen Feuerwehren sehnlichst erwartet, so der Feuerwehrchef des Kreises Mecklenburgische Seenplatte, Enrico Kollhof. Viele der vorhandenen Löschfahrzeuge seien über 20 Jahre alt, unzuverlässig und würden durch häufige Reparaturen hohe Kosten verursachen. | 11.12.2021 09:54