Stand: 04.06.2022 15:02 Uhr Malchow: Neue Feuerwehrfahrzeuge übergeben

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) hat in Malchow insgesamt 18 neue Feuerwehr-Löschfahrzeuge übergeben. Die Fahrzeuge gehen vor allem an kleinere Wehren in allen sechs Kreisen des Landes. Sie sind mit einem 1.000-Liter-Wassertank ausgestattet und ermöglichen es, kleinere Brände schnell zu löschen. Finanziert werden die Wagen laut Innenministerium über das mit 50 Millionen Euro größte Beschaffungsprogramm für Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Unter anderem sollen mit diesem Geld bis zum kommenden Jahr 265 Fahrzeuge angeschafft werden. Mit der heutigen Übergabe wurden bis jetzt knapp 120 Fahrzeuge ausgeliefert. | 04.06.2022 15:02