Malchow: Mordkommission ermittelt nach Fund einer toten Frau

In Malchow im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ist eine Frau tot aufgefunden worden. Laut Polizei ist die Frau in der Nacht zu Dienstag in einer Wohnung oberhalb eines italienischen Restaurants in Malchow gefunden worden. Sie sei nicht eines natürlichen Todes gestorben. Die Mordkommission ermittelt. Am Vormittag soll es in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg weitere Informationen geben.

