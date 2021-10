Stand: 13.10.2021 06:33 Uhr Malchow: Boots-Urlauber mit Gasvergiftung gerettet

Der unruhige Schlaf eines Urlaubers hat seiner Bootsbesatzung in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vermutlich das Leben gerettet. Der Mann war in der Nacht zu Dienstag auf dem Boot wach geworden, merkte, dass etwas nicht stimmt und wählte den Notruf. Alle vier Anwesenden hatten schwere gesundheitliche Probleme und kamen in umliegende Krankenhäuser. Spezialisten stellten an Bord giftiges Kohlenmonoxid fest. Ein Fachmann soll das Boot nun noch genauer untersuchen. | 13.10.2021 06:21