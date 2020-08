Stand: 16.08.2020 17:28 Uhr - NDR 1 Radio MV

Malchow: Boot in der Drehbrücke eingeklemmt

In Malchow ist am Sonnabend ein Sportboot in der Drehbrücke eingeklemmt worden. Wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte, wollte ein 50-jähriger Urlauber mit seinem Boot auf den Malchower See fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde beim Schließen der Brücke sein 12 Meter langes Boot eingeklemmt. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Die Funktion der Drehbrücke sei durch den Zwischenfall nicht beeinträchtigt. Den Schaden schätzen die Ermittler auf mindestens 15.000 Euro. | 16.08.2020 17:28