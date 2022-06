Stand: 26.06.2022 09:30 Uhr Malchow: 40.000 Euro Schaden bei Unfall auf A19

Bei einem Unfall auf der A19 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Am Sonnabendnachmittag verlor eine 67-jährige zwischen Malchow und Linstow die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto prallte zunächst in die Mittelleitplanke und dann gegen einen Sattelschlepper. Verletzt wurde niemand, wegen ausgetretenen Öls musste die Autobahn in Richtung Rostock jedoch für mehrere Stunden voll gesperrt werden. | 26.06.2022 09:30