Malchin: Zwei Krankenhaus-Mitarbeiter Corona-positiv

Das Krankenhaus in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ab sofort für den Besucherverkehr gesperrt. Dort seien am Sonnabend zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte eine Sprecherin der Klinik mit. Alle Kontaktpersonen, Mitarbeiter sowie Patienten würden in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt ermittelt und getestet. Ebenfalls seien umgehend Quarantänemaßnahmen angeordnet worden, hieß es weiter. Das Krankenhaus Malchin gehört zum Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg. | 10.10.2020 14:45