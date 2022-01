Stand: 14.01.2022 07:18 Uhr Malchin: Toter bei Feuerwehreinsatz gefunden

Bei einem Feuerwehreinsatz in Malchin haben Rettungskräfte einen 59-Jährigen tot in seiner Wohnung gefunden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert, weil ein Brandmelder Alarm geschlagen hatte. Ermittlungen sollen Todes- und Brandursache klären. Die übrigen Mieter des Hauses konnten sich laut Polizei selbst in Sicherheit bringen. Sie durften jedoch zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und verbrachten die Nacht bei Verwandten oder Bekannten. | 14.01.2022 07:18