Stand: 09.06.2022 16:54 Uhr Malchin: Rollstuhlfahrer von LKW erfasst und schwer verletzt

In Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Unfall zwischen einem Rollstuhlfahrer und einem LKW ereignet. Der 85 Jahre alte Mann wollte mit seinem elektrischen Rollstuhl die Stavenhagener Straße überqueren und hat dabei aus bisher ungeklärter Ursache einen herannahenden LKW übersehen. Der Rollstuhlfahrer wurde vom LKW erfasst und zog sich schwere, lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Rostock geflogen. Die Straße musste in der Folge für drei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. | 09.06.2022 16:51

