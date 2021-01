Stand: 03.01.2021 15:53 Uhr Malchin: Reifen mehrerer Autos beschädigt

Unbekannte haben in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) an zehn Autos Reifen beschädigt. Aus allen betroffenen Reifen entwich laut Polizei die Luft. Laut Zeugenaussagen schlugen die Täter vermutlich in der Nacht zum Sonntag zu. Auf welche Weise die Reifen beschädigt wurden, blieb zunächst unklar. Gegen die Gesuchten wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. | 03.01.2021 15:52