Stand: 29.04.2023 18:28 Uhr Malchin: Drogen sichergestellt - verräterischer Stromverbrauch

Hoher Stromverbrauch hat die Polizei am Sonnabendvormittag zu einer Gartenlaube in Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) geführt. Die Beamten hatten einen Hinweis erhalten, dass der Gartenbesitzer dort Cannabispflanzen anbaut, was den Stromverbrauch nach oben treibe. Bei der Überprüfung des Hinweises fanden die Polizisten tatsächlich mehrere - zum Teil abgeerntete - Hanfpflanzen und andere Substanzen. In Absprache mit der Neubrandenburger Staatsanwaltschaft sowie dem Amtsgericht Neubrandenburg wurde die Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen in Waren angeordnet. Dort stellten die Beamten Utensilien für den Betäubungsmittelkonsum sicher .Gegen den Mann wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.04.2023 | 19:00 Uhr