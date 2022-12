Malchin: Autofahrerin stellt sich nach tödlichem Unfall Stand: 27.12.2022 04:55 Uhr In Malchin ist am Montagmorgen eine Frau tot am Straßenrand aufgefunden worden. Nun hat sich offenbar eine beteiligte Autofahrerin gemeldet.

Nach dem tödlichen Autounfall in Mecklenburg-Vorpommern hat sich eine Autofahrerin der Polizei gestellt. Wie die Polizei in Malchin in der Nacht zum Dienstag berichtete, meldete sich die 21-Jährige am Montagabend im Polizeihauptrevier in Neubrandenburg und gab an, an dem Unfall am späten Abend des ersten Weihnachtstages in dem Ort Malchin beteiligt gewesen zu sein, bei dem eine 23-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen war.

Beschädigungen am Wagen

Nach Polizeiangaben sagte die Frau aus, sie sei mit dem Auto Richtung Rostock unterwegs gewesen und habe in Malchin einen Knall an ihrem Fahrzeug wahrgenommen, den sie aber nicht mit einem Verkehrsunfall in Verbindung gebracht habe. Erst durch Medienberichte sei sie auf den Unfall aufmerksam geworden. Der Wagen der Frau wurde sichergestellt. Starke Beschädigungen und Spuren passen laut Polizei mit dem Unfallgeschehen in Malchin zusammen.

Eine 23 Jahre alte Fußgängerin war am späten Sonntagabend in Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) angefahren und getötet worden. Sie wurde erst am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Stavenhagener Straße von Passanten entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unfall in der Nacht zuvor zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr geschah.

