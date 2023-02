Stand: 16.02.2023 04:51 Uhr Malchin: Arbeitsmaschine gerät in Brand - 300.000 Euro Schaden

Eine Arbeitsmaschine ist am Mittwochabend in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Feuer gegen 20.30 Uhr auf einem Firmengelände. Der Hochleistungszerkleinerer für Holz- und Grünabfälle habe sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entzündet. Die Flammen waren den Angaben zufolge auf einen Holzstapel übergegangen. Der Sachschaden wurde auf rund 300.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

