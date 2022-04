Stand: 24.04.2022 07:18 Uhr Malchin: 80 Heuballen abgebrannt - Polizei ermittelt

80 Heuballen haben am Sonnabend in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) in der Nähe der Kleingartenanlage "Wiesengrund" Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Brand kurz nach 20 Uhr. Eine Selbstentzündung kann nach Angaben der Beamten ausgeschlossen werden. Ersten Ermittlungen zufolgen seien in den vergangenen Tagen immer wieder spielende Kinder in unmittelbarer Nähe der Heuballen gesichtet worden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar. | 24.04.2022 07:18