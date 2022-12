Malchin: 23-Jährige angefahren und getötet - Fahrer flüchtig Stand: 26.12.2022 12:46 Uhr In Malchin ist am Montagmorgen eine Frau tot am Straßenrand aufgefunden worden. Sie wurde offenbar von einem Auto angefahren und getötet.

Ein unbekannter Autofahrer hat offenbar am späten Sonntagabend in Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) eine 23 Jahre alte Fußgängerin angefahren und getötet. Das Unfallopfer wurde erst am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Stavenhagener Straße von Passanten entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unfall in der Nacht zuvor zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr geschah und sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Polizei sucht Zeugen

Am Unfallort waren am Montagmorgen Kriminalpolizisten, Rechtsmediziner und ein Gutachter der DEKRA im Einsatz. Die B104 war im Bereich des Unfallorts gesperrt. Bisher gibt es laut Polizei noch keine konkreten Hinweise auf Hersteller und Typ des flüchtigen Fahrzeuges, das Beschädigungen im Frontbereich - etwa an den Scheinwerfern oder am Kennzeichenschild - haben muss. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Malchin oder einer anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizeimvnet.de zu melden.

