Majorel schließt drei von vier Callcentern in MV Stand: 10.11.2020 14:00 Uhr Die Bertelsmann-Tochter Majorel gibt drei seiner vier Callcenter in Mecklenburg-Vorpommern zum Jahresende 2021 auf. Fast 1.000 Mitarbeiter sind betroffen.

Die Callcenter-Standorte Stralsund, Neubrandenburg und Schwerin werden geschlossen, wie eine Unternehmenssprecherin der Firma Majorel am Dienstag mitteilte. Gut 950 Beschäftigte verlieren damit ihre Jobs. Lediglich das Callcenter in Rostock mit 450 Mitarbeitern bleibe bestehen, hieß es weiter.

Sozialplan soll vereinbart werden

Die drei Callcenter hätten seit längerem Verluste eingefahren. Eine Sprecherin der Luxemburger Firmengruppe sagte, alle Versuche, diese Verluste aufzufangen, seien gescheitert. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Standorten sind in der vergangenen Woche über die Pläne von Majorel informiert worden. In den kommenden vier Wochen sollen die Verhandlungen über sozialverträgliche Lösungen beginnen.

Linike: Landesregierung soll Schließung verhindern

Die Landesregierung soll auf Antrag der Linksfraktion im Landtag umgehend mit Majorel Kontakt aufnehmen und ausloten, wie die Schließung noch zu verhindern sein könnte. Auch der Wirtschaftsausschuss des Landtags soll sich mit dem Thema befassen.

