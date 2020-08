Stand: 11.08.2020 08:32 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mähdrescher ausgebrannt - rund 500.000 Euro Schaden

An der Mecklenburgischen Seenplatte sind bei der Ernte zwei Mähdrescher in Flammen aufgegangen. Laut Polizei war es etwa 34 Grad warm, als am Montag bei Woldegk und bei Bredenfelde die Mähdrescher in Brand gerieten. Vermutlich hatten Funkenflug durch Steinschlag oder ein heißgelaufenes Bauteil die Brände ausgelöst. Die Erntemaschinen brannten völlig aus, niemand wurde verletzt. Die Polizei schätzt die Schäden auf insgesamt 500.000 Euro. | 11.08.2020 08:31