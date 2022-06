Stand: 29.06.2022 17:28 Uhr Madsen als Wirtschaftsminister in Kiel vereidigt

Rostocks ehemaliger Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist am Nachmittag in Kiel als Wirtschaftsminister vereidigt worden. Er gehört dort jetzt zum Team der neuen schwarz-grünen Landesregierung Schleswig-Holsteins. In Rostock steht im Oktober oder November die Neuwahl für den Posten des Stadtoberhauptes an. Den genauen Termin legt die Bürgerschaft fest. | 29.06.2022 17:28

