Stand: 10.12.2020 09:06 Uhr MV will geschützte Seen für kleine E-Motorboote öffnen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will der Elektromobilität auf dem Wasser mehr Raum geben. Ein geändertes Wassergesetz soll es ermöglichen, für Motorboote gesperrte Seen künftig mit kleinen, elektrobetriebenen Booten zu befahren. Die Genehmigung soll auf Personen beschränkt sein, die einen Fischereischein und eine Angelerlaubnis besitzen und am jeweiligen Gewässer einen eigenen Liegeplatz haben. | 10.12.2020 09:06