Stand: 24.10.2019 16:31 Uhr

MV will mehr Sicherheit für jüdische Gemeinden

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat den Jüdischen Gemeinschaften in Mecklenburg-Vorpommern eine hohe Polizeipräsenz vor ihren Einrichtungen zugesichert. Gut zwei Wochen nach dem antisemitischen Anschlag von Halle sprach der Minister gemeinsam mit Landesrabbiner Yuriy Kadnykov und weiteren Spitzenvertretern jüdischen Lebens in Mecklenburg-Vorpommern über die Folgen der Gewalttat.

Noch mehr Sicherheit rund um die Synagogen

Die Synagogen in Schwerin und Rostock würden noch häufiger von Polizeistreifen angefahren, so Caffier. Die Sicherheit in den Gebäuden werde verstärkt - auch durch moderne Technik. Da werde die Polizei helfen, und das Land werde die Maßnahmen finanziell unterstützen. Wichtig sei, dass die Sicherheitsbehörden und die jüdischen Gemeinden in engem Austausch blieben, so Caffier. An dem Gespräch nahmen auch der Inspekteur der Polizei, Wilfried Kapischke, und der Vize-Chef des Landeskriminalamtes, Thomas Grense, teil.

Steigende Zahlen antisemitischer Straftaten

Caffier wies auf die steigenden Zahlen antisemitischer Straftaten im Land hin: Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 56 Delikte, 54 davon werden Rechtsextremen zugeordnet. Meist geht es um Hakenkreuz-Schmierereien oder Vandalismus auf jüdischen Friedhöfen. Die Ermittler beschäftigte eine Gewaltstraftat. Eine Herausforderung ist laut Caffier die "anti-israelische Erziehung" von Zuwanderern. "Damit müssen wir uns auseinandersetzen", sagte der Minister. Der Kampf gegen den Antisemitismus sei ein gesamtgesellschaftliches Problem.

Mit mehr Bildung gegen Judenhass

Landesrabbiner Kadnykow erklärte im Gespräch mit dem NDR, es gebe bereits einige Vorfälle mit Zuwanderern. Judenhass müsse mit mehr Bildung begegnet werden, da sei die Schule gefragt. "Die Gefahr ist da, man darf es nicht unterschätzen", sagte der Landesrabbiner. Seine Gemeinden würden außerdem eine Politik der offenen Tür pflegen, wer mehr über jüdisches Leben wissen wolle, sei willkommen. Kadnykow äußerte sich nach dem Gespräch im Innenministerium zufrieden. Die Polizei nehme die Sorge der Gemeindemitglieder ernst und tue schon jetzt viel für die Sicherheit. Allerdings deutete Kadnykow an, dass das Tragen einer Kippa besondere Risiken mit sich bringe. Er begebe sich "da in Gottes Obhut". Die beiden jüdischen Gemeinden in Schwerin und Rostock zählen zusammen rund 1.400 Mitglieder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.10.2019 | 15:00 Uhr