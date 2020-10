MV verstärkt die Kontrollen der Maskenpflicht in Zügen Stand: 18.10.2020 16:53 Uhr Wegen der steigenden Corona-Zahlen soll in Mecklenburg-Vorpommern in Zügen mehr auf die Einhaltung der Maskenpflicht geachtet werden. Das Land gibt dafür zusätzlich 100.000 Euro aus.

Vor allem Berufspendler müssen sich auf der viel genutzten Regionalexpress-Linie 1 zwischen Rostock und Hamburg vermehrt auf Kontrollen einstellen. Zunächst bis zum Jahresende seien in diesen Zügen täglich Streifen unterwegs, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu überwachen und gegebenenfalls Fahrgäste daran zu erinnern, teilte das Verkehrsministerium am Sonntag in Schwerin mit. Die aktuellen Zahlen bei den Corona-Infektionen erforderten ein noch größeres Maß an Disziplin und Besonnenheit. „Gerade im öffentlichen Personenverkehr sind alle aufgerufen, auf sich und Mitreisende Rücksicht zu nehmen. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung steht an erster Stelle dessen, was wir alle ganz einfach und ohne Mühe tun können“, betonte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). Das Land habe daher die Deutsche Bahn beauftragt, täglich Kontrollen in den Zügen der RE 1 vorzunehmen.

Zusätzliches Personal in zwei Schichten im Einsatz

Bereits seit Ende September sei zusätzliches Sicherheitspersonal in zwei Schichten zwischen Rostock-Hauptbahnhof und Boizenburg im Einsatz. Nach Angaben einer Bahnsprecherin hatten Bund, Länder, Kommunal- und Verkehrsverbände Mitte September zur Umsetzung der Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr regelmäßige Kontrollen vereinbart. Die Einsätze der Mitarbeiter der DB Sicherheit würden von Bundespolizei und auf ausgewählten Bahnhöfen auch von Vertretern regionaler Gesundheits- und Ordnungsämter unterstützt.

Breite Akzeptanz bei Bahnreisenden

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mache das Bahnfahren nachweislich sicherer. "Deshalb ist unser Kernanliegen für den Herbst: Hohe Sicherheitspräsenz in Zügen und an Bahnhöfen und die Maskenpflicht weiterhin regelmäßig gezielt kontrollieren", erklärte DB-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber. An Informationsständen werde über die Maskenpflicht aufgeklärt. Und dort würden auch Einmalmasken verteilt. Das Engagement zeige Wirkung: Zu normalen Tageszeiten tragen nach Angaben von Huber deutlich mehr als 95 Prozent der Fahrgäste in Fern-, Regional- und S Bahn-Zügen einen Mundschutz.

