MV startet Bundesratsinitiative gegen Funklöcher

Die rot-schwarze Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern will die Funklöcher beim mobilen Telefonieren und Surfen beseitigen. Das Kabinett hat am Dienstag eine Bundesratsinitiative für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung beschlossen. Demnach soll die Vergabe der sogenannten 5G-Frequenzen durch den Bund an die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung geknüpft werden.

Nachteile ohne flächendeckenden Empfang befürchtet

Im Januar hatte der Landtag das Kabinett mit einem Vorstoß in der Länderkammer für bessere Netze beauftragt - nun hat die Landesregierung geliefert: Bei der anstehenden Versteigerung der schnellen 5G-Netze sollen nur Anbieter zum Zuge kommen, die eine einhundertprozentig flächendeckende Mobilfunkversorgung garantieren. Dünnbesiedelte Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern hätten ansonsten das Nachsehen. Solange mobiles Internet nicht flächendeckend verfügbar ist, bleibe es abwegig, von autonom fahrenden Autos oder Industrie 4.0 in Mecklenburg-Vorpommern zu sprechen, hieß es.

Pegel: "Mehr Staat statt Markt"

Die ersten der begehrten Frequenzen sollen bereits im Frühjahr versteigert werden. Mobilfunk gehöre zur Daseinsfürsorge und müsse für jeden überall nutzbar sein, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Die Versteigerungen in der Vergangenheit hätten dem Bund zwar Milliarden-Einnahmen gebracht, aber auch Funklöcher in ländlichen Regionen hinterlassen. "Ich glaube, dass wir einen ziemlich drastischen Schnitt und Neustart bei den Frequenzvergaben brauchen", so Pegel. Nötig sei eine Vergabe, die nicht gegen Geld, sondern gegen verpflichtende Auflagen erfolge - "mehr Staat statt Markt", forderte Pegel. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will die Initiative am 15. Februar in den Bundesrat einbringen.

Konzernmanager kündigen Widerstand an

In einem Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatten Manager von Deutscher Telekom, Vodafone und Telefónica für den Fall von Versorgungsauflagen aber bereits mit Klagen gedroht.

CDU-Fraktion startete Funklochmelde-App

Bereits im Dezember hatte die CDU-Landtagsfraktion mit einer Funklochmelde-App auf die schlechte Situation beim Empfang in Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam gemacht. CDU-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller bedankte sich bei den "fleißigen Funklochmeldern". Gut 10.000-Mal hätten sie weiße Flecken auf der Versorgungskarte hingewiesen.

