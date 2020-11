Stand: 24.11.2020 13:48 Uhr MV soll mehr widerstandsfähige Waldflächen bekommen

In Mecklenburg-Vorpommern soll mehr Wald wachsen. Dazu will das Landwirtschaftsministerium zehn Prozent der landeseigenen landwirtschaftlichen Flächen aufforsten. In Boitin zwischen Güstrow und Sternberg ist nun eine erste Fläche fertig bepflanzt. 95.000 Bäume sind dort mit einer Pflanzmaschine in die Erde gekommen. Auf der Fläche soll ein möglichst artenreicher Wald wachsen. Die Mitarbeiter des zuständigen Forstamtes Schlemmin wollen damit erreichen, dass der künftige Wald auch mit den veränderten Klimabedingungen zurechtkommt. | 24.11.2020 13:48