MV setzt Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen aus Stand: 14.11.2020 10:13 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern wird das Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen für Teile der Logistik und des Handels bis zum 18. Januar 2021 ausgesetzt. Das teilten das Verkehrs- und das Wirtschaftsministerium am Freitag mit.

Auch für den Lkw-Verkehr sei keine Ausnahmegenehmigung erforderlich, so Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). Die Regelung gelte aber nicht für Großraum- und Schwertransporte. Die Landesregierung könne aber Ausnahmen nur für den Nordosten verfügen. Mit der Regelung soll die Versorgung der Bevölkerung sowie der Wirtschaft mit Waren und Gütern gewährleistet werden, hieß es.

Zahlreiche Arbeiten an Sonn- und Feiertagen erlaubt

"Wie bereits im Frühjahr auch, tragen wir der vermehrten Nachfrage an Artikeln des täglichen Bedarfs wie beispielsweise Trockenlebensmitteln, Hygieneartikeln, Desinfektionsmitteln und dergleichen Rechnung", so Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Auch Medizinartikel zählten dazu. Daher werde die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen mit dem Verpacken, Abfüllen, Kommissionieren, Liefern, Be- und Entladen und Einräumen von den genannten Warengruppen bewilligt. Die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit betrage maximal 10 Stunden.

