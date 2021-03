Stand: 22.03.2021 15:17 Uhr MV schickt Impf-Starterpaket vor Ostern an Hausärzte

In Mecklenburg-Vorpommern wird nach Angaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor Ostern damit begonnen, Hausärzte mit Impfstoff für Corona-Schutzimpfungen zu versorgen. Die Impfdosen sollten genutzt werden, um zunächst Ärzte und Praxispersonal zu impfen, sagte ein Regierungssprecher in Schwerin. Überzählige Dosen sollen in der Eigenverantwortung der Ärzte zum Impfen von Risikopatienten verwendet werden. In Nordwestmecklenburg läuft bereits seit Wochen ein Pilotversuch, bei dem Hausärzte gemäß der Impfpriorisierung ältere Menschen in den Praxen impfen. | 22.03.2021 15:17