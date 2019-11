Stand: 06.11.2019 04:57 Uhr

MV nutzt Fördermittel nicht

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen fünf Jahren Fördermittel des Bundes in dreistelliger Millionenhöhe nicht genutzt. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach sind seit 2014 rund 150 Millionen Euro nicht abgerufen worden.

Viele Millionen aus Küstenschutzprogramm nicht abgerufen

In den Zahlen des Finanzministeriums klafft oft eine Lücke zwischen dem Soll und dem Ist - also zwischen der Summe, die der Bund zur Verfügung stellt und dem Geld, das das Land bekommen hat. Vor allem beim millionenschweren Küstenschutzprogramm lässt das Land offenbar Bundesmittel liegen - mehr als 40 Millionen Euro. Das Finanzministerium begründet das auch mit dem vom Bund herbeigeführten Zeitdruck bei den Fördermittelverfahren. In sechs bis acht Monaten ließen sich die Millionenprojekte nicht abwickeln.

Linke Finanzexpertin sieht Fehler beim Land

Die Finanzexpertin der Linken, Jeannine Rösler, meint, der Bund müsse dem Land mehr Freiraum geben - ähnlich wie bei der Städtebau-Förderung. Das Land mache aber auch einige Fehler: Der Investitionsstau sei eine Folgen von Kürzungen der vergangenen Jahre. Vielleicht gebe es nicht genüg Planungsexperten, die Bau-Projekte entwickeln könnten und es fehlten oft schlicht Baufirmen, die Vorhaben umsetzen. Wegen steigender Baupreise könnten gerade Kommunen ihre Eigenanteile nicht aufbringen. Die Folge: Förderfähige Projekte würden gar nicht erst angepackt.

