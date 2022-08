Stand: 01.08.2022 17:30 Uhr MV nimmt wieder Asylbewerber auf

Mecklenburg-Vorpommern nimmt wieder am bundesweiten Verteilsystem für Asylsuchende teil. In der vergangenen Woche hatte sich das Bundesland aus dem System abgemeldet, weil nach Angaben des Innenministeriums die Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes überlastet waren. Daraufhin hatte Mecklenburg-Vorpommern vorerst keine Asylbewerber beispielsweise aus Syrien oder der Türkei mehr aufgenommen. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine waren von der Sperre ausgenommen. Wie das Innenministerium mitteilte, ist eine zeitweise Sperre für die Aufnahme von Asylsuchenden kein ungewöhnlicher Vorgang und stellt die Regelungen für die Verteilung nicht in Frage. | 01.08.2022 17:29