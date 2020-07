Stand: 31.07.2020 15:13 Uhr

MV nimmt vier schutzbedürftige Flüchtlinge auf

Mecklenburg-Vorpommern wird eine aus dem Irak geflüchtete Familie aufnehmen. Die zwei Erwachsenen und zwei Kinder wurden am Freitag in Rostock erwartet. Zuvor waren nach Angaben des Innenministerium in Schwerin am Flughafen Berlin-Schönefeld insgesamt rund 100 schutzbedürftige Menschen eingetroffen, die aus Griechenland nach Deutschland kamen. "Mit der Aufnahme unterstützen wir die Kinder und Familien und zeigen gleichzeitig die Solidarität mit Griechenland, das an der europäischen Außengrenze ein unverzichtbarer Partner der europäischen Asylpolitik ist", sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). | 31.07.2020 15:13