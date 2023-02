MV hilft den Erdbebenopfern in der Türkei Stand: 15.02.2023 06:05 Uhr Das Land hat in Abstimmung mit dem türkischen Generalkonsulat in Berlin ein Hilfspaket für insgesamt 1.500 Menschen in der Türkei zusammengestellt. Innenminister Christian Pegel (SPD) spricht von einem Gebot der Menschlichkeit und der Solidarität mit den vielen Opfern.

Gut eine Woche nach den Erdbeben in Syrien und in der Türkei ist die Zahl der Toten auf mehr als 40.000 gestiegen. Allein in der Türkei liege die Zahl bei mehr als 35.000, sagte Präsident Erdogan. Aus Syrien wurden zuletzt knapp 6.000 Tote gemeldet. Um die Überlebenden dort zu unterstützen haben die Vereinten Nationen ihre Mitgliedsländer um Unterstützung gebeten. Auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommt Unterstützung. Bereits in der vergangenen Woche wurden Hilfsgüter im Landeskatastrophenschutzlager gepackt.

Hilfen im Wert von 320.000 Euro

Laut Innenministerium in Schwerin sei ein Hilfspaket in Absprache mit dem türksichen Generalkonsulat in Berlin entstanden. Die Hilfe umfasst neben Feldbetten auch Schlafsäcke, Isomatten, Hygieneartikel, medizinisches Material und Decken zum Schutz gegen die Kälte. Der Gesamtwert beläuft sich auf 320.000 Euro. Die Hilfsgüter werden durch das gemeinsame Lagezentrum von Bund und Ländern in die Katastrophenregion gebracht.

Auch Fußballclub aus Neubrandenburg sammelt Spenden

Auch der Fußballclub "Motor Süd" aus Neubrandenburg sammelt Hilfsgüter für die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei. Die Idee kam Spielern des Vereins, die aus der betroffenen türkischen Region Gaziantep stammen. Dorthin sollen die Sachen in der kommenden Woche gebracht werden. Benötigt werden auch dort vor allem Schlafsäcke, Zelte und Decken. Die Sammelaktion beginnt am Mittwoch um 17 Uhr am Sportplatz Weidenweg.