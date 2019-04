Stand: 11.04.2019 05:00 Uhr

MV hat ein gemeinsames Landeslied

Im Stralsunder Theater ist am Mittwochabend bei einer Gala das Landeslied Mecklenburg-Vorpommern gekürt worden. Gewonnen hat der Sänger und Gitarrist Kally Darm mit seinem Titel "Mein Mecklenburg-Vorpommern".

Gewinner von der Elbe

Der Musiker hatte sich gegen drei weitere Finalisten durchgesetzt, darunter auch ein Chor und eine Folk-Band. Kally Darm, eigentlich Karl-Heinz Darm, tritt vorrangig mit Blues- und Rockmusik auf. Er zog kurz nach der Wende aus Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern und lebt seit Jahren in Tessin bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim).

Kally Darm: "Mein Mecklenburg-Vorpommern" NDR 1 Radio MV - 11.04.2019 05:00 Uhr Autor/in: Kally Darm In einem öffentlichen Wettbewerb ist "Mein Mecklenburg-Vorpommern" von Kally Darm als neues Landeslied gewählt worden. Das Lied wurde vom Landespolizeiorchester begleitet.







2 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jury traf Entscheidung

Der Sieg ist mit einem Preisgeld von 20.000 Euro verbunden. Die anderen Finalisten erhalten jeweils 1.000 Euro. Nach einer bundesweiten Ausschreibung des Heimatverbandes Mecklenburg-Vorpommern waren 150 Beiträge eingereicht worden. Vier von ihnen schafften es in die Endrunde. Die Jury hatte bei ihrer Entscheidung auch ein öffentliches Votum mit berücksichtigt. Knapp 2.400 Menschen hatten in den vergangenen Wochen online oder per Postkarte ihre Stimmen abgegeben.

Wettbewerb kontrovers diskutiert

Bislang gab es kein gemeinsames Lied, das Mecklenburg-Vorpommern als Bundesland repräsentiert. Mehrere Versuche eine Landeshymne für Mecklenburg-Vorpommern zu etablieren, waren gescheitert. Nach Angaben des Landesheimatverbandes kostete der Wettbewerb rund 40.000 Euro. Er ist Teil des Landesprogramms "Meine Heimat - Mein modernes Mecklenburg-Vorpommern". Der Wettbewerb wurde insgesamt kontrovers diskutiert. Sowohl die Notwendigkeit als auch die zur Abstimmung gestellten Lieder hatten in der Öffentlichkeit polarisiert. Mit einem neuen Landeslied sollte die Einheit des Bundeslandes deutlich gemacht und der Bezug zur Gegenwart klar werden, hatte Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) das Anliegen erläutert.

Weitere Informationen Heimatlied MV: Vier Vorschläge stehen zur Wahl Der Landesheimatverband hat vier Vorschläge für ein Landeslied für Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Für den Sieger kann nun jeder abstimmen - auf der Webseite des Verbands oder per Postkarte. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.04.2019 | 05:00 Uhr