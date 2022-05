Stand: 17.05.2022 17:38 Uhr MV hält sich Votum im Bundesrat zum Neun-Euro-Ticket weiter offen

Der Poker zwischen Bund und Ländern um das Neun-Euro-Ticket geht weiter. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern legte am Dienstag entgegen der ursprünglichen Planung nicht ihr Votum für die Bundesratssitzung am Freitag fest. "Die Landesregierung hält sich die Zustimmung zum Neun-Euro-Ticket offen", sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) nach der Kabinettssitzung. Das Land fordert - wie andere Bundesländer auch - mehr Geld vom Bund für den öffentlichen Nahverkehr, um das Billig-Ticket nach den bisher geplanten drei Monaten Juni, Juli und August so oder ähnlich weiterführen zu können. | 17.05.2022 17:37

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.05.2022 | 18:00 Uhr