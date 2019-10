Stand: 16.10.2019 17:22 Uhr

MV gedenkt friedlicher Revolution 1989 in Waren

Mit einer Festveranstaltung haben Vertreter des Landtags in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwoch an die friedliche Revolution vor 30 Jahren erinnert. In der Stadt an der Müritz hatte es die ersten öffentlichen Demonstrationen im Nordosten für Demokratie und Freiheitsrechte gegeben. Nach einem Grußwort auf dem Neuen Markt durch Bürgermeister Norbert Möller (SPD) gingen die Festteilnehmer entlang jener Route, welche die Demonstranten 1989 zur St.-Georgen-Kirche genommen hatten.

Landtag feiert 30. Jahrestag der Montagsdemos in MV. Die Montagsdemos waren ein wichtiger Bestandteil der Friedlichen Revolution der DDR. In Waren erinnert der Landtag zum 30. Jahrestag an die ersten friedlichen Demonstrationen in MV.







DDR-Bürgerrechtler Markus Meckel hält Festrede

Im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes hielten die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kristina Kühnbaum-Schmidt, sowie der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, Predigten. Am Abend gibt ist eine weitere Festveranstaltung in der St.-Marien-Kirche. Auf dieser sprechen Landtagspräsidentin Birgit Hesse, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) sowie der DDR-Bürgerrechtler Markus Meckel.

Waren 1989: Die Wende begann im Wohnzimmer. Aus einem Treffen in einem Wohnzimmer in Waren entwickelte sich im Anfang Oktober 1989 eine Protestbewegung. Mit Kerzen in der Hand demonstrierten die Teilnehmer gegen die DDR-Regierung.

Wende-Denkmal wird vor St.-Marien-Kirche präsentiert

Vor der Kirche wurde auch der Siegerentwurf des Wende-Denkmal Wettbewerbs präsentiert. Die Jury hatte sich für eine begehbare Installation aus Stelen und Tafeln mit Losungen der friedlichen Revolution entschieden, die von den Stuttgarter Künstlern Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper eingereicht worden war. Damit soll die Rolle Warens als zentraler Gedenkort für den Wendeherbst 1989 im Nordosten dokumentiert werden.

Länderübergreifende Feier am 9. November

Das vom Landtag beschlossene Konzept zum Gedenken an die friedliche Revolution sieht zudem dezentrale Erinnerungsstätten in vielen anderen Städten und Gemeinden sowie eine Internetplattform zum Thema vor. Am 9. November, dem Tag des Mauerfalls, soll es eine gemeinsame Feier von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein an der früheren innerdeutschen Grenze geben.

