Mecklenburg-Vorpommern fördert Luftfiltereinsatz in Schulen Stand: 13.07.2021 15:40 Uhr Mecklenburg-Vorpommern will in der Pandemie die Luftqualität in Klassenräumen verbessern. Das Land hat ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt.

In weniger als drei Wochen beginnt das neue Schuljahr im Nordosten, und jetzt soll es ganz schnell gehen. Mecklenburg-Vorpommern will einen möglichst reibungslosen Start. Öffentliche und freie Schulträger können nun eine Unterstützung für mobile Geräte beantragen, die über eine Filterfunktion die Luft in den Klassenräumen reinigen.

Finanzausschuss muss noch zustimmen

Bis zu 60 Prozent der Kosten für die Geräte will Mecklenburg-Vorpommern mit der Förderung übernehmen. Insgesamt stehen rund zwei Millionen Euro über den MV-Schutzfonds zur Verfügung. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) teilte mit, das Programm werde aufgestockt, wenn der Bedarf der Schulen die bisherige Summe überschreitet. Die Schulträger müssen einen Antrag beim Landesförderinstitut stellen. Die Geräte können aber bereits angeschafft werden, auch wenn der Antrag noch nicht bewilligt ist. Das Förderung werde dann später ausgezahlt. Der Finanzausschuß des Landtages muss dem Vorhaben noch zustimmen.

