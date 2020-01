Stand: 10.01.2020 06:14 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV bei E-Auto-Ladestationen Schlusslicht

Rund 80 neue Ladepunkte für E-Autos sind binnen eines Jahres in Mecklenburg eingerichtet worden. Das geht aus Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hervor. Mitte Dezember lag die Zahl der Ladestationen demnach bei 208, ein Jahr zuvor waren es nur 126.

Nur neun Ladepunkte pro 1.000 Quadratkilometer

Im Verhältnis zur Landesfläche gibt es in Mecklenburg-Vorpommern so wenig Lademöglichkeiten wie in keinem anderen Bundesland: Pro 1.000 Quadratkilometer kommt der Nordosten nur auf 9 Ladepunkte. Das flächenmäßig größte Bundesland Bayern kommt hier auf 79 Ladepunkte und die höchste Dichte von Ladestationen hat Hamburg mit 1.417 je 1.000 Quadratkilometer.

Löchriges Ladenetz sorgt für Unsicherheit

"E-Mobilität steht in Mecklenburg-Vorpommern noch in den Kinderschuhen", sagt Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa. Vielen Autofahrern fehle noch die Sicherheit, auch auf dem platten Land eine Lademöglichkeit zu finden. Im Nordosten waren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes zum 1. Juli 6.814 Elektro- und Hybridfahrzeuge angemeldet. Bei einem Fahrzeugbestand von insgesamt 1,065 Millionen lag der Anteil somit bei 0,64 Prozent. Bundesweit beträgt die Quote 0,99 Prozent.

Tausende neue Ladepunkte bis 2030

Laut Konzeption des Energieministeriums soll es 2030 rund 25.000 öffentliche Ladepunkte in Mecklenburg-Vorpommern geben. 31 davon sollen demnächst an 14 Standorten im Naturpark Sternberger Seenland und Nossentiner/Schwinzer Heide entstehen, wie das Infrastrukturministerium am Donnerstag mitteilte. Die Kosten betragen rund 65.000 Euro. Etwa zwei Drittel davon sind Fördermittel des Landes.

