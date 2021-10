MV ächzt unter hohen Energiepreisen Stand: 06.10.2021 15:40 Uhr Teilweise 1,70 Euro für einen Liter Super - rund 1,50 Euro für einen Liter Diesel: Die Preise an den Tankstellen sorgen aktuell für Frust. Zuletzt war der Benzinpreis vor etwa zehn Jahren so hoch. Auch die Strom- und Gaspreise explodieren. Die hohen Preise waren am Nachmittag Thema bei NDR MV Live.

Tanken wird immer teurer: Für einen Liter Super E10 müssen die Autofahrer derzeit im bundesweiten Durchschnitt 1,609 Euro bezahlen - das sind 2,8 Cent mehr als in der vergangenen Woche. Noch stärker ist der Preis für Diesel gestiegen: Ein Liter kostet aktuell 1,478 Euro und liegt damit um 3,4 Cent über dem Vorwochenpreis. Dies zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland.

Kraftstoffpreis: Steuern, Abgaben, Corona-Krise

Rund zwei Drittel des Kraftstoffpreises setzt sich aus Steuern und Abgaben zusammen - darunter die Ökosteuer, die Mineraölsteuer und die Mehrwertsteuer. Hinzu kommt der nach der Corona-Krise wieder stark gestiegene Rohölpreis. Dennoch steigt der Preis nicht gleichmäßig an: So hoch wie momentan war er zuletzt vor etwa zehn Jahren. Und auch innerhalb eines Tages schwanken die Kosten: Wer abends zwischen 18 und 19 Uhr tankt, zahlt in der Regel noch am wenigsten.

Auch Gaspreise ziehen an

Auch die Gaspreise steigen deutlich an. An den europäischen und britischen Referenzmärkten erreichten sie am Mittwoch neue Rekordwerte. Grund für die deutlichen Preissteigerungen sind unter anderem niedrige Lagerbestände, eine steigende Nachfrage angesichts des nahenden Winters, die steigende Konjunktur und Nachhol-Effekte durch die Pandemie. Gas, Öl und Kohle werden also immer teurer - und das treibt auch die Kosten für Strom in die Höhe.

Expertin: Schlüssel liegt in den erneuerbaren Energien

Bei NDR MV Live sagte Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der Schlüssel liege in den erneuerbaren Energien. "Das Ausbautempo der erneuerbaren Energien muss sich deutlich erhöhen", so Kemfert. "Es ist mindestens eine Verdreifachung des jetzigen Tempos notwendig." Mecklenburg-Vorpommern mache schon vieles richtig, so Kemfert - aber das Land sei nach sei vor zu abhängig von Gas und Öl.

Langfristiges Ziel: Energie sparen

Außerdem sei es unabdingbar, künftig mehr Energie zu sparen, so Kemfert. Nur so könne gewährleistet werden, dass Strom auch künftig bezahlbar bleibt. Ein sogenannter Strompreisdeckel hingegen sei in der freien Marktwirtschaft in Deutschland nicht denkbar, so Kemfert.

