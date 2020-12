MV-Werften benötigen frisches Geld - die Zeit wird knapp Stand: 30.12.2020 11:40 Uhr Die von der Corona-Krise gebeutelten MV-Werften benötigen dringend Geld, um über die nächsten Monate zu kommen. Eigentlich sollten bis Jahresende Mittel aus einem von Land und Bund verbürgten Projektkonto fließen, doch angekommen ist bisher nichts.

Die Zukunft der MV-Werften mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund ist weiterhin unklar. Es steht noch immer das Einverständnis des Bundes für 57 Millionen Euro aus einem Projektkonto für das derzeit in Bau befindliche Kreuzfahrtschiff "Global One" aus. Diese Summe wurde vom Werfteigner Genting sowie privaten Banken bereitgestellt, Land und Bund bürgen und müssen einer Auszahlung zustimmen. Mit dem Geld soll der Weiterbetrieb der Werftengruppe und der Weiterbau der Schiffe "Global One" und "Crystal Endeavour" finanziert werden.

Kein Kommentar von den MV-Werften

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hatte der Öffnung des Projektkontos vor zwei Wochen bereits zugestimmt. Seitdem verhandelt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mit dem Bund, denn auch der muss zustimmen, hat dies bisher aber nicht getan. Bisher hieß es stets, dass die MV-Werften Insolvenz anmelden müssen, sollte die Zustimmung nicht bis zum Jahresende erfolgen. Trotz mehrerer Anfragen des NDR wollten die Werften keine Stellungnahme abgeben.

Gespräche werden am 4. Januar weitergeführt

Nach Angaben des Landeswirtschaftsministeriums soll ab dem 4. Januar mit dem Bund weiterverhandelt werden. Kommen dann die 57 Millionen nicht zeitnah, dürfte es tatsächlich eng für die Werften werden, eine Insolvenz wäre dann tatsächlich wohl nicht mehr auszuschließen.

Hoffen auf den staatlichen Corona-Rettungsschirm

Im Oktober hatte die Werftengruppe bereits einen Kreditvorschuss über 193 Millionen Euro vom Bund bewilligt bekommen. Die von der im Zuge der Corona-Pandemie ausgelösten Kreuzfahrtschiffbau-Krise stark betroffenen MV-Werften sollen weiter unter den Corona-Rettungsschirm. Dabei geht es rund 400 weitere Millionen Euro Staatshilfen, für deren Gewährung allerdings noch Gutachten über die Zukunftsaussichten des asiatischen Mutterkonzerns Genting fehlen.

Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit

Genting hatte 2016 die Werften in Mecklenburg-Vorpommern übernommen, um dort Kreuzfahrtschiffe für eigene Reedereien bauen zu lassen. Dann kam die Corona-Pandemie. An den Schiffbauprojekten will der Konzern festhalten. Der Großteil der Werftarbeiter in Wismar, Rostock und Stralsund ist seit Monaten in Kurzarbeit.

