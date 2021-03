Stand: 19.03.2021 14:32 Uhr MV-Werften beantragen Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

Die MV Werften haben eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Ende des Jahres beantragt. Das gilt für alle drei Standorte in Wismar, Rostock und Stralsund. Die alte Betriebsvereinbarung läuft am 31. März dieses Jahres aus. Parallel dazu wird weiter ein Sozialplan für bis zu 1.200 Mitarbeiter verhandelt. Ein Teil der von der Entlassung Betroffenen soll in einer Transfergesellschaft aufgefangen werden. Zur Zeit haben die MV-Werften noch 2.900 Mitarbeiter. | 19.03.2021 14:32

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.03.2021 | 13:00 Uhr