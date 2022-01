MV-Werften: Verwalter informiert über Stand der Insolvenz Stand: 26.01.2022 06:13 Uhr Der vorläufige Insolvenzverwalter der MV-Werften informiert heute die Belegschaft in Wismar über den aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens. Auch an den beiden anderen Standorten in Warnemünde und Stralsund gibt es Versammlungen.

Wer zahlt den rund 1.900 Beschäftigten nach dem 1. März den Lohn? Werden sie weiter beschäftigt oder womöglich in eine Transfergesellschaft wechseln? Er hoffe, auf diese und andere Fragen Antworten zu bekommen, so der regionale Geschäftsführer der IG Metall Küste, Henning Groskreutz.

Pressekonferenz nach Betriebsversammlung

Dadurch, dass die MV-Werften die Dezemberlöhne nicht gezahlt habe, gebe es nur bis Ende Februar Insolvenzausfallgeld, so der Gewerkschafter. Die Frage sei auch, welche Folgen die Pleite des Mutterkonzerns Genting Hong Kong habe. Nach der Mitarbeiterinformation wollen Insolvenzverwalter Christoph Morgen, Werften-Geschäftsführer Carsten Haake, Betriebsrätin Ines Scheel und der IG-Metall-Vertreter Groskreutz die Öffentlichkeit informieren.

Wirtschaftsminister Meyer zuversichtlich

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) glaubt weiterhin an eine Zukunft von MV-Werften und die Fertigstellung des weltgrößten Kreuzfahrtschiffts "Global Dream". Es gebe erste positive Reaktionen von beteiligten Finanzierungspartnern zum Festhalten an der Fertigstellung, hatte Meyer in einem Interview gesagt.

