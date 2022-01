MV-Werften: Unklarheit über Lohnzahlung Stand: 07.01.2022 10:07 Uhr Die MV-Werften brauchen dringend Geld - ob derzeit noch genug Mittel für die Löhne vorhanden sind, ist unklar. Am heutigen Zahltag hat die Unternehmensleitung zu einer Belegschaftsversammlung eingeladen.

Auf den MV-Werften ist heute Zahltag. Noch am Donnerstagabend gab es allerdings keine Antwort auf die Frage, ob die Beschäftigten in Warnemünde, Stralsund und Wismar heute ihren Lohn erhalten werden. Nicht sicher sei, ob die angeschlagene Werftengruppe Geld genug habe, die geschätzt rund acht Millionen Euro an Gehältern anzuweisen.

Belegschaftsversammlung am Mittag

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV will nun die Geschäftsleitung ab zwölf Uhr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einer Belegschaftsversammlung über das weitere Verfahren informieren. Insider spekulieren, dass allein dieser Termin ein Hinweis darauf sei, dass die Löhne und Gehälter nicht gezahlt werden können.

Rechtsstreit um Hilfsgelder

Hintergrund ist eine Liquiditätslücke, die durch das Unternehmen angezeigt wurde. Konkret gehe es um 148 Millionen Euro, die durch weitere Darlehen von Land und Bund eingenommen werden sollten. Ob diese erneuten Hilfszahlungen ausgereicht werden ist unklar. Aktuell wird vor Gericht um die Auszahlung der anteiligen Landesmittel gestritten.

