MV Werften: Pläne für Fertigmodule GmbH werden vorgestellt Stand: 22.04.2022 05:41 Uhr Ein weiterer Teil der insolventen MV-Werften hat einen neuen Besitzer gefunden: Heute soll verkündet werden, wer in Wismar die Fertigmodule GmbH übernehmen wird.

Der Insolvenzverwalter der MV-Werften, Christoph Morgen, will sich am Vormittag zu den Übernahmeplänen äußern. Es sei gelungen, eine positive Zukunftsperspektive für den Standort Wismar und die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen, hieß es zuletzt. Nach NDR Informationen soll es sich um einen Hersteller für medizinische Geräte handeln. Ob auch die Mitarbeiter übernommen werden, ist noch unklar.

Übernahmen in Rostock und Stralsund

Von den verschiedenen Unternehmen der insolventen MV-Werften-Gruppe hatte zuletzt das Schiffbau-Ingenieurbüro Neptun Ship Design in Rostock mit den niedersächsischen Werften Meyer und Fassmer neue Investoren gefunden. Den Standort Stralsund hat die Stadt übernommen und plant dort ein maritimes Gewerbegebiet.

Pleite in Folge der Pandemie

Die auf Kreuzfahrtschiffe spezialisierte MV-Werften-Gruppe hatte im Januar Insolvenz angemeldet. Das Verfahren wurde formal Anfang März eröffnet. Grund war der Corona-bedingte Zusammenbruch des weltweiten Kreuzfahrtgeschäfts. Der asiatische Mutterkonzern Genting Hong Kong war in der Folge zahlungsunfähig geworden und hatte sich mit Landes- und Bundesregierung in der Frage weiterer Kredite nicht mehr einigen können.

