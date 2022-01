MV-Werften: Perspektivsuche und Streit um Landeskredit Stand: 11.01.2022 05:47 Uhr Die Schiffbau-Standorte in Mecklenburg-Vorpommern sollen nach der Insolvenz der MV-Werften erhalten bleiben. Das Land und der Mutterkonzern streiten unterdessen um die Auszahlung eines Millionenkredits.

Nach der Pleite der MV-Werften ist die Zukunft der drei Standorte Wismar, Warnemünde und Stralsund ungewiss. Das Land Mecklenburg-Vorpommern will gemeinsam mit dem Bund neue Initiativen starten, um die maritime Industrie zu halten.

Minister Meyer sieht Offshore-Windkraft als Perspektive

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) setzt auf die Energiewende: Alles, was schwimmt, könnten die Werften bauen, sagte er. Dazu gehörten auch Plattformen für Windenergie auf See - für den Standort Stralsund gebe es bereits Interessenten. Wichtig sei auch, dass in Wismar das fast fertige Kreuzfahrtschiff "Global One" zu Ende gebaut werde. Darüber müsse der künftige Insolvenzverwalter entscheiden.

Grundstückseigentümer offenbar nicht pleite

Die Landesregierung kündigte Gespräche mit den betroffenen Kommunen an. Offen ist, ob an den Standorten schnell Perspektiven entwickelt werden können. Die Werft-Grundstücke gelten als Tafelsilber, sie gehören Gesellschaften des Mutterkonzerns der MV-Werften, Genting Hong Kong. Für Stralsund hat die Eigentümergesellschaft offenbar keine Insolvenz beantragt.

Gerichtsverhandlung über Millionenkredit

Die Pleite der MV-Werften könnte das Land Mecklenburg-Vorpommern mehr als 300 Millionen Euro kosten. In der Vergangenheit hat das Land Kredite für den Bau neuer Schiffe auf den MV-Werften verbürgt. Wenn diese Kredite nach der Insolvenz platzen, könnten sich die Banken das Geld vom Land zurückholen. Außerdem verlangt der Mutterkonzern Genting Hong Kong 78 Millionen Euro vom Land und beruft sich auf bestehende Kreditverträge. Vor dem Landgericht Schwerin soll heute verhandelt werden, ob das Land jetzt zahlen muss.

Kredit für späteren Bedarf geplant

Die Landesregierung hatte den Kredit im Sommer 2021 für eine viel später erwartete Liquiditätslücke zugesagt. Genting will das Geld schon jetzt ausgezahlt bekommen - während das Land nicht mehr zahlen will. Man habe jetzt Geldprobleme, argumentiert das Unternehmen. Das Land wiederum sieht spätestens seit dem Insolvenzantrag keinen Grund mehr, sich mit deutschem Steuergeld für den asiatischen Mutterkonzern zu engagieren. Der Kredit sei am Montag gekündigt worden, hieß es aus Kreisen der Landesregierung.

Kreuzfahrtgeschäft durch Pandemie zusammengebrochen

Genting hatte die MV-Werften 2016 gekauft, um Kreuzfahrtschiffe für das eigene Unternehmen zu bauen. Seither wurde auch viel investiert. Mit der Corona-Pandemie ist das Kreuzfahrtgeschäft des Unternehmens allerdings massiv eingebrochen und in der Folge auch der Bau der neuen Schiffe.

