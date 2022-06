MV-Werften: Landesregierung will Transfergesellschaft verlängern Stand: 08.06.2022 14:30 Uhr Die Landesregierung in Schwerin will die Transfergesellschaft für die rund 1.500 Mitarbeiter der insolventen MV-Werften über Juni hinaus verlängern. Über einen entsprechenden Vorschlag werde das Kabinett auf einer Sondersitzung am Donnerstag beraten.

Für die verbliebenen Mitarbeiter der insolventen MV-Werften gibt es einen kleinen Lichtblick: Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die mit finanzierte Transfergesellschaft über den Juni hinaus verlängern. Das hat die Landesregierung am Mittwoch angekündigt.

Sondersitzung des Kabinetts

Es gebe einen entsprechenden Vorschlag der zuständigen Minister für Wirtschaft und Finanzen, heißt es von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Bereits am Donnerstag werde das Kabinett in einer Sondersitzung darüber beraten. Für die Standorte in Wismar und Rostock-Warnemünde gebe es ernsthafte Interessenten, erklärte Schwesig, und damit gute Aussichten, dass es dort "solide weitergeht". An Wismar sei das Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems aus Kiel interessiert. In Rostock wolle die Marine ein eigenes Arsenal für Schiffswartung und -reparaturen errichten.

Personal an Standorten halten

Mit der Verlängerung der Transfergesellschaft sollten Fachkräfte bis zum Neustart an den Werft-Standorten gehalten werden. Formell ist nach der geplanten Kabinettsentscheidung noch die Zustimmung der Landtagsausschüsse nötig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.06.2022 | 15:00 Uhr