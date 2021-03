MV-Werften: Land bringt neue Hilfen auf den Weg Stand: 24.03.2021 16:20 Uhr Werftenrettung und keine Ende - das Land muss für die in Schieflage geratenen MV-Werften noch einmal in die Bresche springen. Am Donnerstag soll der Landtag dafür den Weg freimachen.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die Landesregierung bereitet weitere Hilfen für die angeschlagenen MV-Werften in Wismar, Rostock und Stralsund vor. Geplant sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums auch direkte Kredite in Höhe von gut 44 Millionen Euro. "Wir wollen Zeit gewinnen", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mit Blick auf den knappen Rettungsfahrplan.

Bundeshilfen nicht sicher

Noch im April sollen die MV-Werften unter der Corona-Rettungsschirm des Bundes kommen, den sogenannten Wirtschaftsstabilisieungsfonds (WSF). Gerechnet wird mit einer Hilfe zwischen 300 und 400 Millionen Euro, 193 Millionen Euro sind bereits an die Werften gegangen. Allerdings ist die komplette Auszahlung der Bundeshilfen noch nicht sicher. Sollten im Laufe des Aprils die eigenen Mittel des Mutterkonzerns Genting Hongkong knapp werden, will das Land deshalb vorsorgen.

Bisher 300 Millionen vom Land

Dazu ist der Griff in den schuldenfinanzierten MV-Schutzfonds geplant. Aus dem milliardenschweren Topf sollen 44 Millionen Euro als Kredit an die Werft fließen. Auch eine zweite Variante ist im Spiel: Es soll ein Baukredit für das Kreuzfahrtschiff "Global 1" flüssig gemacht werden, um alle drei Standorte weiter zu finanzieren - dazu ist grünes Licht des Bundes und der beteiligten Banken nötig. Der Anteil des Landes würde bei dieser Variante 16 Millionen Euro betragen. Bisher steht das Land bei den Werften für Kredite und Bürgschaften in Höhe von etwa 300 Millionen Euro gerade.

Wirtschaftsminister Glawe optimistisch

Morgen soll der Landtag das Vorgehen per "Vorratsbeschluss" absegnen - Minister Glawe zeigte sich optimistisch. In Asien springe der für Genting wichtige Kreuzfahrtmarkt wieder an. Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young würden dem Mutterkonzern Genting außerdem bald eine gute Fortführungsprognose ausstellen. Das Papier ist eine der wichtigsten Bedingungen dafür, dass die WSF-Hilfen des Bundes fließen. Glawe ist zuversichtlich, dass mit dem Verkauf der "Endeavour 1" und später auch der "Global 1" Geld in die Kassen der Werften fließt, mit dem Hilfen des Bundes und des Landes zurückgezahlt werden können. Anschlussaufträge sind in den Augen des Ministers wahrscheinlich. Am geplanten Stellenabbau dürfte all das wenig ändern. Von den rund 3.000 Mitarbeitern sollen laut Sanierungskonzept bisher 1.200 gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.03.2021 | 16:00 Uhr